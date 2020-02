El Belgrano Sur y la ansiedad por volverlo a ver en Marcos Paz

No se sabe cuántos servicios diarios habrá desde Marcos Paz a González Catán y luego conectar con la estación Sáenz. La buena onda con la gente y la empresa Trenes Argentinos, aseguran y se comprometieron al regreso del tren a Marcos Paz.

En el camino intermedio entre 20 de Junio y Marcos Paz, seguramente habrá un apeadero del KM. 45, donde hay 3 escuelas cercanas y las autoridades de la empresa se comprometieron en hacer una parada allí también, para conectar a los habitantes del barrio Las Talitas.

La novedad más saliente es que el tren Belgrano Sur no sólo conecta con Capital Federal a la localidad de 20 de Junio, a 9 km. de Marcos Paz; sino que se ha generado un entusiasmo en la localidad inusitado, debido a que faltan reparar muy pocos kilómetros de vías, faltan nivelar terraplenes y empezar a hacer pruebas de rigor. De hecho, la noticia más positiva es que más allá del cambio de gobierno, la voluntad política para tal cuestión está.

De este modo, la ciudad de Marcos Paz, en algunos meses contará nuevamente con un servicio que había circulado por última vez en los 90, luego de que el gobierno peronista de Carlos Menem arrasara con los tendidos de las líneas de ferrocarril en todo el país, para privatizar servicios de transporte de pasajeros y de mercadería. Fue la proliferación de las empresas de transporte por camiones de larga distancia y el abandono definitivo de los trenes de carga; que de hecho multiplican la cantidad de material transportado que un camión y abaratan los costos finales del flete.

Desde la empresa, Luis Pacheco -gremialista y trabajador ferroviario- aseguró que no hace falta recibir ninguna donación de nadie ni que gente de modo voluntaria se ofrezca a trabajar. Si bien no hay una fecha certera de regreso del Belgrano Sur a Marcos Paz, aún resta, por ejemplo; nivelar la estación del barrio de la Trocha, debido a que las formaciones modernas son más altas que las anteriores; como también reacondicionar el apeadero del KM 45; donde los chicos de la Asociación no aflojan ni un momento; para mantener el recorrido -9km que separa Marcos Paz y 20 de Junio- limpio y con las vías en óptimo estado. Asimismo, desde Trenes Argentinos renovarán rieles y nivelarán mejor los terraplenes, para que el sueño de llegar a Capital en 1 hora y 30, sea posible. Mariano Plaza

