El 10 de marzo se podría activar el Belgrano Sur en Marcos Paz, 6 de ida y 6 de vuelta

Como si se tratara de una película en el que se anticipa un final feliz, después de 28 años en que los pasajeros del Belgrano Sur no pudieron subirse al tren con la angustia que provocó en el pueblo que trabaja y estudia, volverá a circular, en estos días, el tren Belgrano Sur en nuestra ciudad. A la vez, conectará más adelante con Villars y Navarro, lo que le brinda también el espíritu de turismo rural, más allá de la conectividad de los pueblos, que con el tiempo ha sido quebrada por la falta de medios de transporte.

Durante el mes de febrero, personal de Trenes Argentinos generó una expectativa muy fuerte en los vecinos de La Trocha y Marcos Paz: de a poco, fueron levantando la nueva estación de tren con material provisorio (luego será reemplazada por otra) para que los coches frenen y los pasajeros se suban sin inconvenientes.

El servicio arrancaría el 10 de marzo, en un principio, serían 6 servicios de ida y 6 de vuelta. Faltan los módulos para el personal: containers y demás instalaciones. La estación de hoy possee hierros tubulares y piso de madera para que no se deteriore.

Concluyó el trabajo en el paso a nivel de Bernardo de Irigoyen y en estos días entra en obra el trabajo del paso a nivel de la calle D`Agnillo -haciendo hincapié en el desagüe, y cambio de rieles.

Los trenes son de marca Alerces (fabricado en talleres de Chacabuco); o las formaciones DMU (chinas). Tienen aire acondicionado, calefacción y son modernos: si llegan los nacionales, no poseen furgón y tienen unos 20 metros menos que los chinos, que sí los tienen. En cada formación de dos vagones habría capacidad para unos 160 pasajeros sentados.

Si bien en los paso a niveles más céntricos de Marcos Paz habrá barreras semiautomáticas; en los restantes hasta 20 de Junio (entrarán en obra de remodelación próximamente); el tren frenará preventivamente y un empleado se bajará con bandera roja para evitar el paso de vehículos, a raíz de que la gente ún cruza confiada suponiendo que el servicio no se presta. Sobre todo, en ruta 1003 y Presidente Perón, aún partido de Marcos Paz.

El intendente Ricardo Curutchet felicitó al equipo de trabajo y de gestión para devolverle el «brillo histórico» al ferrocarril Belgrano. Además, destacó que este avance demuestra que hay un gobierno nacional con una política de transporte clara que complementará el desarrollo de la región y espera con ansias el día oficial de la reinauguración del servicio que llegue «para quedarse», concluyó.

Mientras que Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, agradeció a la gestión, los gremios, el ministerio de Transporte y los organismos ferroviarios por el esfuerzo puesto en este avance tan esperado, para «volver a poner el tren al servicio de los argentinos y argentinas».

“Unos de los grandes desafíos para reconstruir la Argentina es restablecer los servicios ferroviarios en todo el territorio nacional y trabajamos arduamente para concretarlo, por ello hoy estamos avanzando para devolverle el tren a Marcos Paz, luego de 28 años”, expresó Marinucci.

El evento contó con la presencia del gerente del Belgrano Sur, Daniel Novoa, los subgerentes operativos de la línea y representantes de los gremios ferroviarios APDFA, ASFA, La Fraternidad y la Unión Ferroviaria.

La obra de recuperación del ramal incluyó la colocación de laberintos en la estación para el regreso del ferrocarril; y actualmente se efectúan arreglos en la estructura del edificio principal y mejoras en boleterías y accesos.

Mariano Plaza

Relacionado