Día de la Mujer: las mejores frases para reivindicar la lucha y los derechos

Hora de Informarse saluda a todas las mujeres del planeta en su día, haciendo un compendio de frases destacadas para conmemorar su día, en virtud de su esencia y derechos.

•»Detrás de una mujer poderosa se encuentra ella misma luchando a diario».

•»Detrás de cada gran mujer, existe una historia que la convirtió en guerrera».

•»El acto más valiente es pensar por una misma, en voz alta”.

•»Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones».

•»Mujeres con buen comportamiento rara vez hacen historia».

•»Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. •Que la libertad sea nuestra propia sustancia».

•»La pregunta no es quien me lo permitió, sino quien me detendrá».

•»Mi valor como mujer no se mide por la cantidad de hombres que me quieren».

•»El feminismo es una forma de vivir individualmente y luchar de manera colectiva».

•»Prefiero una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila».

•»Lucha por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres».