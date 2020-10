Denuncian viáticos y dinero a “falsos candidatos”

Los concejales del Bloque Cambiemos de Marcos Paz mientras revisaban las cuentas municipales para posteriormente argumentar su posterior desaprobación en la última sesión especial, concluyeron que hubo funcionarios que cobraron montos irregulares por viáticos y, a la vez, al menos dos candidatos a intendente en las últimas elecciones, también percibían algún pago o actualmente también tienen una vinculación directa con el municipio.

En la última sesión, la edil Anabel Arboledas leyó textualmente: “En los últimos años hemos venido destacando el aumento a los viáticos pagos a funcionarios municipales y estos han sido tan importantes para las arcas municipales, que el año pasado los hemos denominado el festival del viático; por ejemplo a la señora V.M. se le abona por viajes a la empresa Crucijuegos, en Caba, la suma de $7399,40; y por viajar a la fundación Desmontutu, en Caba, también otros $7399,40. Y por viajar a La Plata y Avellaneda, las mismas sumas. Todo lo que hace pensar que no se trata de un viático sino de un sobresueldo a determinados funcionarios municipales. A modo de comparación, podemos citar pagos de viáticos abonados a un empleado municipal, que recorre según planilla los distritos de La Plata, San Vicente, Roque Pérez, San Pedro, entre otros. Llegando al total de 3300 kilómetros transitados y tan sólo se le paga la suma de $8288, casi un tercio de lo abonado abonado a otros funcionarios con menos kms. recorridos”, explicaba la edil en una parte de su exposición.

Por otro lado, añadió que hubo candidatos a intendentes, en las últimas elecciones, supuestamente “opositores” al gobierno actual: “Entre los que estuvieron O.G y C.S, lo llamativo es que mientras le querían hacer creer a la comunidad de Marcos Paz que eran una alternativa opositora a la gestión de Ricardo Curutchet, cobraban supuestos viáticos y facturas del Municipio.

Según la OP 15989 a C.S el 12 /06 se le paga $8260 por viajes realizados en el mes de Mayo a CABA y La Plata, por estar a cargo de la Coordinación de Merenderos. En la misma OP podemos observar que se le realiza una retención partidaria por el partido H.A.C.E.R.

En el caso O.G, según las OP 12005 y OP 15994 se le abona $50.479,80 en los meses de Mayo y Junio, celebramos que el DEM tenga la apertura democrática de que quienes ejerzan cargos políticos puedan presentarse como candidatos opositores, pero aún más llamativo es que se les realicen descuentos partidarios por el partido H.A.C.E.R.

La situación de este último, candidato a intendente del Frente encabezado por Roberto Lavagna, O.G. (Profesor de profesión), llama la atención por otro motivo. Este señor se desempeñó, y creemos que lo sigue haciendo, como Subsecretario de Acción Política del municipio. Cargo contemplado habitualmente en el presupuesto anual municipal. Pero no obstante ese pago mensual, a partir de fecha 1 de Agosto de 2019 (sí, 10 días antes de las elecciones primarias en donde fuera candidato “opositor”) inicia actividades, según factura C, pto.de vta. 1, comprobante 1, y factura por “Servicios Prestados al municipio”. No nos queda claro si este servicio prestado fue en la subsecretaría o siendo candidato en las elecciones y diseminando el voto opositor”, finaliza Arboledas, en un resumen del dictamen del cierre del Ejercicio del 2019, con fecha 24 de septiembre de 2020.

