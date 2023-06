Denuncian falta de iluminación e inseguridad

“Hablando con vecinos del Barrio la Trocha, nos contaban la falta de alumbrado público en el Barrio Martín Fierro y sobre todo en la UMI del Barrio que está ubicada en Mendoza, entre Berlin y Montevideo.

Donde cientos de vecinos concurren a terminar el secundario en el turno noche, la falta de alumbrado es una las vías que toman los delincuentes para cometer echos delictivos.

En la foto mostramos la cuadra donde se ven dos postes de luz que iluminan la casa de un concejal del Frente de Todos!!!

Ahora me pregunto, la UMI que es un centro municipal está en total oscuridad como gran parte del barrio, por qué el funcionario si tiene luz, cabe destacar que los vecinos pagamos alumbrado público todos los meses y no se preocupan en cambiar los focos, a pero el Concejal si tiene luz!!!

Después vimos que limpian las zanjas y dejan la basura sobre la calle ocupando espacio. Ahora me pregunto, por qué no se llevan la basura y dejan todo limpio?.

Cada vez se nota más la falta de interés del ejecutivo Municipal y sus funcionarios, sólo se preocupan por ellos nada más!!!”, se queja el vecino Franco Guisarri en las redes, quien expone una problemática con unas cuantas fotos en su perfil de Facebook.

Allí, desliza otras tantas quejas y reclamos vecinales. Hoy, Guisarri, es uno de quienes querrán acercarse a la candidatura como intendente acompañando en Juntos a Horacio Rodríguez Larreta y el “Colorado”Diego Santilli. En ese mismo sentido y en también en carrera electoral, se encuentra Anabel Arboledas, quien ya posa fotográficamente en imágenes públicas junto a los candidatos.