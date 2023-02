De mayor a menor, hermanos Joaquín y Thiago Netto

Desde Marcos Paz a la Argentina. La de Thiago y Joaquín es una de las tantas historias que cuentan cómo dos hermanos siguen la tradición del padre y de familiares. De allí, que desde hace muchos años a papá Diego le surgió la idea de “revolucionar” el Club Los Unitarios con el básquet y convertir el templo de Las Cuatro Esquinas en el estadio cerrado más bonito y admirado de la zona.

Sus hijos se criaron y se desarrollaron en ese ambiente, al modo que fueron parte de los equipos de La U, pero hoy aparecen insertos en clubes con proyección nacional y de muy buena reputación.

Joaco viajó el primero de enero a la provincia de la Rioja, llegó a préstamo -desde Racing de Chivilcoy- por cinco meses para desempeñarse en el Torneo Federal de básquet. Al cierre de esta edición, debutaba el 13 de febrero, cuando alcance su cumpleaños número 20. Lo acompañarán en familia para festejar su cumpleaños y ver su debut en el club riojano. “El está muy bien, lo llevaron como una ficha de refuerzo, está con muchas ganas de jugar”, dijo Diego en diálogo con este medio, quien fuera presidente de Los Unitarios de Marcos Paz.

Thiago se internó durante cinco días al campus de perfeccionamiento del “Huevo” Sánchez. Fue ex entrenador de la Liga Nacional, hace 35 años que hace campus y trae entrandores extranjeros. En el lugar tienen un alto nivel, se perfeccionó muy bien Thiago.

Mientras tanto, en estos días con la categoría U13 de Casa de Padua, arrancaban la actividad en el campeonato.