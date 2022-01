De los 15 millones de bonaerenses vacunados con una dosis, hay 2 que no se dieron la segunda: instan a que lo hagan

De los casi 15 millones de bonaerenses vacunados con la primera dosis, más de 2 millones no asistieron a aplicarse la segunda. Piden acudir de inmediato para frenar contagios.

Ante la escalada de casos de coronavirus registrada en los últimos días, el Ministerio de Salud bonaerense recuerda la importancia de completar cuanto antes el esquema de vacunación, ya que en la Provincia aún quedan más de 2 millones de personas que no concurrieron a recibir la segunda dosis de la vacuna para estar protegidos contra el virus.

En la actualidad, 14.757.634 bonaerenses recibieron la primera dosis en el marco de la campaña VacunatePBA, es decir el 87,47% de la población bonaerense, pero fueron sólo 12.647.914 las personas que se aplicaron la segunda dosis, esto es el 74,97%. Por lo tanto, hay un 12,5% de esa población que no se inmunizó con la segunda dosis contra el virus.

Al respecto, el titular de la cartera sanitaria provincial, Nicolás Kreplak, sostuvo que es fundamental recibir todos los refuerzos previstos ya que “las personas vacunadas tienen menos riesgo de internación y contagio”.

Por esto y frente al contexto actual, si bien las autoridades sanitarias informaron que actualmente no existe un aumento fuerte de la demanda del sistema de salud, igualmente instó a la población a retomar las medidas de cuidado para evitar restricciones más fuertes, las que «van a depender del comportamiento de las personas y del avance en la vacunación”, afirmó Kreplak.

Para esto, en la provincia de Buenos Aires todas las personas mayores de 3 años pueden acercarse a cualquier vacunatorio para recibir la primera o segunda dosis libre, sin necesidad de inscripción previa o turno. Además, se habilitó la vacunación libre para no residentes, es decir una persona que viva en otra provincia puede inmunizarse en territorio bonaerense.

Además, para quienes perdieron el turno, es importante recordar que pueden acercarse al vacunatorio más cercano con el DNI y allí recibirá la dosis correspondiente. Teniendo en cuenta que la pandemia no terminó, desde la cartera de Salud bonaerense recuerdan la importancia de no olvidar las medidas de cuidado, y de completar los esquemas de inmunización contra el covid-19 para frenar la cadena de contagios desatada en los últimos días.

