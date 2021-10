Datos clave para hacer turismo en Salta y conocer el Tren a las Nubes, emocionante

Hay momentos en la vida para disfrutar y olvidarse de todo. Y nuestro país tiene paisajes preciosos y atracciones increíbles. En Salta Capital, o Salta la Linda, como lo llaman orgullosamente desde su propia provincia, hay mucho pero mucho para recorrer. Si parás en el centro podés hacer base y recorrer el Valle de Lerma, Los Valles Calchaquíes, Cafayate, La Quebrada de las Conchas, El Anfiteatro, la Garganta del Diablo y el emocionante Tren a las Nubes. ¿Por qué te conviene parar en Salta Capital? Por servicios, porque está equidistante de todos los puntos, porque si vas en invierno tenés la suerte de ver picos nevados y pueblos en los que habitualmente cae nieve, como San Lorenzo o Campo Quijano. O bien, si con el auto seguís subiendo el cordón montañoso, podés interactuar con la nieve como si fuera en el sur.

En Salta, el Apartamento Reyes Católicos posee la calidad que exigen los turistas más exhaustivos y la calidez de los que requieren atención personalizada, donde Mariana y Fernando están en todos los detalles. Necesitás algo y allí están ellos para asesorarte, ayudarte, otorgarte tarjetas de descuentos en restaurantes. No sólo los detalles de diseño distinguen a este edificio de 6 departamentos nuevos (no tienen más de 6 años de antigüedad); donde se pueden alojar desde una pareja hasta una familia numerosa, de hasta 6 o 7 personas.

La Avenida Reyes Católicos al 1493 es una esquina muy exclusiva y moderna en la ciudad: frente al alojamiento encontrarás una reconocida estación de servicio, también un hipermercado y a muy pocos metros muchos lugares para hacer caminatas, actividad física, bicisendas y restaurantes muy cerca.

Hay quienes eligen alojarse bien cerca del Centro Cívico de Salta, pero no les quedará otra opción que alojarse en un edificio de características coloniales. Allí en calle Deán Funes Fernando y Mariana también te ofrecen alternativas (3 departamentos) para que te alojes. Pero si lo que buscás es estar en un lugar nuevo, con colchones de 10, con un yacuzzi para disfrutar con vista a la montaña o la chance de hacer un asadito también con vistas a la ciudad desde el quinto piso, donde está el zoom con amenities, no dudes ni un instante en comunicarte, te van a recibir como en su casa, con una cordial y afectuosa compañía. Expresando también esa calidez en Mixtura, el bar que está debajo de los departamentos, donde se sirve el desayuno y donde podés ordenar a la carta unos riquísimos waffles, tostados, jugos, batidos, muffins, tortas, helados, productos naturales y demás promos con productos saludables, frescos y con una amplia variedad de menúes para celíacos.

Pero no sólo es sinónimo de hacer varios kilómetros para recorrer los puntos turísticos de la provincia: la ciudad tiene atractivos imperdibles y los podemos enumerar:

• Cosas que hacer en Salta Capital y alrededores: * Cerro San Bernardo (subir en auto o teleférico y para deportistas por escaleras). Vista panorámica de la ciudad al atardecer o noche

* Cerro de la Virgen de Tres Cerritos (sábados imposición de manos, todos los días visita a la capilla) lavirgendelcerro.todowebsalta.com.ar -estamos al frente-

* Plaza 9 de Julio, visitas a Catedral, iglesia San Francisco, museo MAAM, museo de Güemes * Tour walking gratis todos los días desde la catedral * Paseo Balcarce con restaurantes y peñas.

* Museo Artesanal y empanadas en Casona del Molino * Visita a Dique Cabra Corral 80 km- Rafting en el río Juramento * Visita a La Caldera 30km * Visita a Quebrada de San Lorenzo y villa veraniega 15km. * Campo Quijano, el portal de los Andes 17km.

"Recibimos todo tipo de recomendaciones, de sugerencias con buena onda y las implementamos. Recuerdo que una pareja de zona norte, apenas habíamos inaugurado uno de los departamentos, nos dejaron recomendaciones en una caja de pizza que habían consumido, lo tomamos con un poco de gracia pero leímos muy atentamente. Una vez que nuestro alojamiento alcanzó las calificación 9,9 de Booking establecida por los turistas, los volvimos a contactar y les regalamos una estadía gratis", señalan, quienes disfrutan de ser anfitriones todos los días del año y preparan a su personal para que nadie sienta la falta de calidez: "La pandemia nos perjudicó a todos, los turistas internacionales recién llegarán a partir de octubre. Ellos nos han contado que a veces ni siquiera ven gente cuando llegan a otro destino turístico. Acá se contactan con nosotros, tenemos diálogo y lo ven igual o más lindo que en fotos".

Mariano Plaza

Emociona la llegada al Viaducto: la bandera argentina será izada por una guía del Tren a las Nubes que elegirá a los pasajeros del vagón A para acompañar a entonar el Aurora. Momento en que muchos sentimientos se entremezclan para darle rienda suelta a las lágrimas. “Pensar que vas a tantos países y cuelgan su bandera de cualquier lado y acá no la vemos por ningún lado, debemos ser más nacionalistas”, contaba un pasajero.

En un viaje que dura 3 horas ida y vuelta y se aborda en la mítica estación de Tren San Antonio de los Cobres, los guías van contando cómo esa zona del norte argentino fue sinónimo de explotación minera. El famoso Tren a las Nubes parte en realidad desde la estación de San Antonio de los Cobres, a la cual se puede llegar con micros contratando la excursión completa (cuyo primer parte te conté en este otro post al que accedés desde acá), o bien viajando por tus propios medios hasta el pequeño pueblo de la puna salteña. En este último caso será importante que tomes todos los recaudos para llegar a tiempo, porque desde la ciudad de Salta son 165 kilómetros.

Fue en 1921 cuando el gobierno nacional decidió el comienzo de las obras del ferrocarril como herramienta de desarrollo para aquella zona del país. Se trataba de una obra compleja, a cargo del ingeniero Richard Maury, que incluiría 42 estaciones, 13 viaductos, 32 puentes y 21 túneles. Casi 3 décadas después, el 20 de febrero de 1948 se inauguró el Trasandino del Norte, ferrocarril que conectaba en noroeste argentino con Antofagasta, en Chile.

Hoy en día el trayecto habilitado para el circuito turístico es mucho menor, y se recorre en aproximadamente una hora. Va desde San Antonio de los Cobres hasta el símbolo más importante de esta obra: el impresionante Viaducto La Polvorilla, recorriendo algo más de 20 km a una velocidad de 35 km/h. El viaducto es simplemente impresionante. Una enorme estructura de hierro con una altura de 63 metros y un largo de 225, construida en curva y con una traza ascendente que necesitó que se hiciera peraltada. Es una obra de ingeniería monumental (mucho más si consideramos la época en que se la construyó) y es el punto cúlmine de la excursión.

La curva imprimida a las vías es perfectamente visible y permite tomar la típica foto de la excursión, asomándose apenas por la ventanilla para captar el otro extremo del tren avanzando sobre el vacío. Por abajo pasa la Ruta Nacional 40, desde donde observar el tren avanzando por el viaducto debe ser también impresionante, aunque mirar desde el tren hacia la ruta es sólo apto para los que no sufren de vértigo.

El viaducto está a 4220 m.s.n.m. lo que convierte al Tren a las Nubes en uno de los ferrocarriles más altos del mundo. Desde San Antonio de los Cobres, ubicado a 3774 m.s.n.m. se habrán subido un total de 446 metros. Esto puede ser un problema para algunos, por lo que la organización está preparada: hay personal médico que acompaña a los turistas durante toda la excursión (incluyendo una ambulancia que viaja con la caravana desde Salta). El tren en sí cuenta con un vagón enfermería y tanques de oxígeno que al regreso los médicos usan con frecuencia cuando alguna persona se descompensa, o directamente se desmaya.