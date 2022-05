Consejos para evitar robos y estafas durante el censo 2022

Las personas y/o familias que hayan complementado las 61 preguntas del formulario en el sitio web del censo antes del 18, no tendrán que completar ningún formulario nuevo.

Se recomienda que aquellas personas que realicen el procedimiento presencial, lo hagan respondiendo las preguntas en la puerta de la casa.

Los censistas tendrán puesta una pechera, una bolsa con el logo del operativo donde llevarán los cuestionarios y una credencial con nombre y apellido que lo acredita como enviado del INDEC.

Es importante que durante las entrevistas las personas encuestadas no entreguen dinero ni brinden datos bancarios específicos, claves de seguridad o cualquier información sensible de ese tipo.

Cada censista llevará en su pechera un número de teléfono (0800-345-2022), al que los ciudadanos podrán llamar para realizar cualquier tipo de denuncia y para corroborar la identidad del realizador del test.

El censo se realizará entre las 8:00 y las 18:00 horas. No será necesario atender ante alguien que diga ser censista fuera de ese horario.

Además sostuvo que durante toda la jornada de este miércoles 18 de mayo, «ante cualquier duda o comportamiento inusual comunicarse al 0800-345-2022. Para emergencias llamar al 911».

¿Qué deben hacer las personas que respondieron virtualmente?

Quienes decidieron responder el Censo Virtual, no deberá responder nuevamente las 61 preguntas cuando llegue el o la censista autorizado a su casa, si no que le deberá entregar un comprobante que emite el sistema cuando se concluye con la versión online.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) tiene habilitado el cuestionario digital desde el 16 de marzo hasta el hasta el miércoles 18 de mayo inclusive, fecha fijada para que el censista concurra al domicilio con el cuestionario físico a realizar las preguntas si la persona decidió no hacerlas digitalmente. El mismo se realiza en la página oficial del Censo 2022.