Conocé a Gabriel Ayroldi, partido Federal

Un laburante que se define como “aprendiz de político”: Gabriel Jesús Ayroldi quiso involucrarse para mejorar la calidad de vida no sólo de su barrio y aledaños, sino ver crecer a Marcos Paz de otro modo. Si bien pasa laboralmente más tiempo en el partido de La Matanza, vive en Marcos Paz, allá donde los límites con la ruta 3 se disipan y si por ejemplo son víctimas de un hecho de inseguridad, la Policía de González Catán indica que debe intervenir la de Marcos Paz. A casi unos 25 km de camino de tierra, rezando que no haya llovido en la semana.

-Gabriel, contanos por qué querés participar y ser candidato a concejal del Partido Federal… Te definís como un aprendiz en política, por qué entonces la gente debería votarte para llegar al piso electoral y continuar con tu objetivo de ocupar una banca en el Concejo?

-La gente me va a votar porque me conoce: recorrí todos barrios durante 2020 repartiendo pizzas, ya que tuve que reinventarme.

Si bien soy aprendiz de politica, considero hay proyectos que se pueden llevar a cabo.

Entre ellos, primero ser la voz para que la necesidad de los vecinos llegue al municipio.

También crear un hospital veterinario, apoyar y trabajar con todas las instituciones de bien público vinculadas a los niños y a los jóvenes con problemas de adicción, que han crecido muchísimo en tiempos donde únicamente se habla de covid.

-¿Cuál es el Marcos Paz que te gustaría para el desarrollo de las futuras generaciones?

-Un Marcos Paz con servicios esenciales, agua, luz, gas… que no se corten cuando más se los necesita!!! Pavimentos y calles más seguras, limpias, iluminadas… La gente quiere y merece ser feliz. Uno pretende lo lógico, que hoy parece y se habla como “proyecto”. Necesitamos también un servicio de calidad de internet. Lo esencial: merecemos ser felices y vivir en paz.

Marcos Paz y todos los argentinos lo merecemos.

-Por último, nos gustaría contar con una opinión sobre el gobierno municipal, provincial y nacional. ¿Hay puntos positivos o el aumento de la pobreza marca que debe haber un cambio en todos los niveles? ¿Pensás en algún candidato a presidente para el 2023 que pueda cambiar el rumbo de la Argentina?

-En lo personal no es de mi mayor agrado criticar, hablar mal, opinar sin conocer las causas, el por qué de las cosas. Los gobiernos, municipal, provincial y nacional, ellos son los que deben rendir explicaciones a la sociedad… el por qué no se cumplió todo le que prometieron, en campaña y en gestión.

Realmente hoy, no lo vislumbro “al candidato a presidente 2023”. Pero eso no quita que seguro existe y que aún no se verá. Puede que después de noviembre se asome como un faro.

En su vida personal, Gabriel tuvo que reinventarse apenas se decretó la pandemia: no se quedó de brazos cruzados y cuando la gente no pudo más asistir al circo que tiene en el Shopping Catán, tuvo que salir a vender pizzas por el barrio, con las ganas siempre intactas de trabajar. Hoy pudo retornar a su actividad cirsense, deseando involucrarse de lleno en mejorar Marcos Paz desde el Partido Federal. Mariano Plaza (Nota pautada)

