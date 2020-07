Conmovedoras fotos e historias contadas por la ex novia de Braian Toledo; a casi 5 meses de su fallecimiento, lo sigue amando

Sofía Lamarque es, desde hace un tiempo, integrante del equipo argentino de tiro deportivo -representa a la selección nacional de este deporte-. En ese ámbito fue que hace un buen tiempo compartía, con Braian Toledo una hermosa relación de noviazgo; que comenzaba en 2018. A casi 5 meses de aquel fatídico 27 de febrero a la madrugada, donde Braian Toledo pierde la vida arriba de su moto, su ex novia sigue posteando fotos y recuerdos en Instagram. La chica de 26 años y futura licenciada en economía cuenta situaciones con imágenes -algunas inéditas- y textos muy sensibles: “Dónde estarás lanzando ahora? Te amo infinito… Si supieras cuánto extraño estar en casa con vos”; cuenta en el último post que hizo hace unas semanas atrás.

Después hizo un párrafo aparte para quien hasta el momento de su muerte era su preparador físico actual en el plano local; un chico de la localidad de Merlo, Mauricio Villalba: “La persona que más me representa a Braian es él, Mauri. Más que un entrenador, más que un amigo, era su hermano de corazón.

Él lo eligió para que esté a su lado en cada entrenamiento, en cada nuevo desafío junto con Kari Ihalainen, el mejor team lejos.

Fueron muchos días, semanas, meses, años en donde viajó de Merlo a Marcos Paz y muchas más veces al CeNARD en cualquier medio de transporte público, a cualquier hora del día, sin importar si era feriado o tenía algún evento familiar.

El sueño que tenían en común era tan grande que nada parecía imposible, cada uno dando lo mejor de sí, en silencio, hasta el infinito.

En casa era como nuestro hijo, siempre juntos los tres. Tantos momentos, tantas anécdotas. Imposible olvidar. Pero me quedo con la última noche, en donde estuvimos juntos los tres en el planetario. Sin saberlo fue nuestra despedida. Una noche mágica, especial, estábamos tan felices… Mauri, siempre voy a estar agradecida por todo lo que hiciste por él, por acompañarlo en todo y vivir la vida tan intensamente como le gustaba, disfrutando de cada momento”; señala su ex novia.

“Después de haber vivido años en una casilla (como él la llamaba), a sus 15 años le construyó la casa a su mamá y hermanos. Años más tarde, mientras alquilaba un departamento, decidió empezar a hacer su casa, ya que al año siguiente su hermana empezaba a estudiar e iba a ayudarla con sus estudios. Fue así que con la ayuda del novio de su prima comenzaron a construir. Fue mucho el esfuerzo, entrenando dos o tres turnos al día siempre se guardaba un espacio para trabajar, pero finalmente lo logró. Esas fotos me envío en el transcurso de la construcción. Si bien en muchas lo notaba cansado sabía que estaba muy feliz de hacerlo y era un bien necesario. El año pasado estando viviendo juntos en esa casa en Marcos Paz, continuó con el trabajo, ampliando la casa y justamente ese nuevo espacio fue en donde lo despedimos. Lamentablemente no llegamos a estrenarlo juntos.

Háblame de esfuerzo, de superación, de entrega, de humildad, de lograr lo imposible. Mi orgullo, mi gran orgullo”, concluyó la ex novia de Braian.

Lamarque, especialista en tiro deportivo, en la disciplina rifle 50M en tres posiciones, convivía con Toledo. “Siempre tan humilde, pensando en el otro. Me llevo los mejores recuerdos, estoy feliz de haberlo conocido y haber compartido estos últimos momentos con él”, dijo la deportista

Mariano Plaza

