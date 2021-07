«Comprendemos el dolor y la bronca de la familia, pero la ambulancia y los vecinos no tienen la culpa; para investigar está la Justicia»

Fue un hecho «lamentable y desgraciado», deslizó el intendente Ricardo Curutchet, quien se refirió en rueda de prensa luego de Julieta Piriz falleciera en el Hospital Municipal Héctor D´Agnillo. «Acompañamos en el dolor a toda la familia. Queremos que se investigue judicialmente para esclarecer la situación por qué sucedió. El cuerpo va a autopsia y las autoridades del Hospital están a disposición de la Justicia. Más allá del dolor y la bronca que producen situaciones como esta, el domingo hubo algún familiar y llega luego la agresión por la agresión y el daño por el daño. Se puede llegar a entender en el momento pero no es cuando premeditado. La ambulancia y los 400 empleados del hospital tampoco tienen la culpa», argumentó el intendente.

«Insisto que vamos a acompañar y a estar con la familia damnificada. Por supuesto si hubo responsabilidad penal habrá culpables. El dolor y la bronca son comprensibles. Había 5 o 6 manifestantes que venían con otra intención. Tirar piedras y romperle la vidriera a negocios, ya se van al otro extremo y no ayudan a la memoria de las personas fallecidas. Sabemos que puede haber gente que cree que haciendo lío evoluciona, y la sociedad no crece así», añadió Curutchet.

«No podemos agredir el hospital, ambulancias. La reconstrucción a la normalidad costará mucho esfuerzo, tendremos entre todos escucharnos mucho. Hubo unos 170 vecinos que fallecieron por Covid, por ejemplo. Por ello, le queremos remarcar a la familia que la Justicia está investigando, para que sepa que está investigando, y cuando me tocó echar a un profesional, no me tembló el pulso», finalizó el intendente Ricardo Curutchet, explicando, también, que el bebé de apenas un mes cuenta con asistencia de profesionales municipales permanentemente.