Cómo acceder y a quiénes alcanza la Tarjeta Alimentaria Nacional

La tarjeta alimentaria forma parte del Plan Argentina contra el Hambre, también conocido como Plan Alimentar, que puso en marcha el Gobierno Argentino desde el martes 17 de Diciembre de 2019. Se trata de una de las primeras medidas del nuevo presidente de la Nación Alberto Fernández.

El programa inicial de AlimentAR está destinado inicialmente a madres y padres de niños de entre 0 y 6 años, embarazadas a partir del tercer mes, y discapacitados, que no pueden alcanzar la canasta alimentaria básica y que reciben la Asignación Universal.

También, como medida inicial se prevé una ayuda excepcional para jubilados, pensionados y titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) mediante un bono de $2000 y otro bono de $5000.

Cómo funciona la tarjeta

La tarjeta alimentaria funciona en forma similar a cualquier tarjeta de débito bancaria pero solo puede ser utilizada para comprar alimentos y no para extraer dinero en efectivo.

Operativamente se trata de una tarjeta de la línea Ticket Nación emitida por el Banco de la Nación Argentina (BNA). La tarjeta será cargada todos los meses (el tercer viernes del mes) acreditando el monto de $4000 para familias con 1 hijo y $6000 para familias con 2 o más hijos.

A quién le corresponde la

tarjeta alimentaria

Como dijimos anteriormente, por el momento, el programa que incluye la tarjeta alimentaria corresponde sólo a padres y madres de niños entre 0 y hasta 6 años, embarazadas a partir del 3er mes, y discapacitados, que no pueden alcanzar la canasta alimentaria básica y que reciben la Asignación Universal.

Este es el universo alcanzado inicialmente por la tarjeta AlimentAR, pero están evaluando ampliarlo a más personas como quienes cobran la jubilación mínima, pensionados, PUAM, y otros sectores con necesidades alimentarias no cubiertas.

Cómo sacar la tarjeta alimentaria

No es necesario hacer ningún trámite para sacar la tarjeta alimentaria, ya que la misma es producto del cruce de información de ANSES y otros organismos del Estado que determinan con exactitud quienes son los beneficiarios.

De todas formas, es fundamental que todos los beneficiarios tengan al día la información registrada en ANSES.

Es posible ver y chequear que los datos estén bien desde Mi ANSES dentro de la web del organismo. Por favor, verificar bien que la dirección del domicilio familiar esté correcta.

Dónde retirar la tarjeta alimentaria

La tarjeta alimentaria es entregada a domicilio mediante el servicio de correo pero es posible que en algunas localidades del país, o casos en particular, la tarjeta deba ser retirada en persona en la sucursal cercana del Banco Nación.

Es fundamental tener actualizados los datos de contacto como dirección, e-mail, y teléfono para recibir el aviso de si es beneficiario o no y el estado del envío.

En la etapa inicial de entrega de tarjetas del mes de Diciembre de 2019, además del correo fue utilizado el Banco Nación, quien administra todas las tarjetas Ticket Nación.

Se está estudiando la posibilidad de que la tarjetas alimentarias sean entregadas también (para agilizar la demanda) en los grandes bancos públicos: • Banco Provincia de Buenos Aires • Banco de la Pampa • Banco Provincia de Neuquén

Banco Ciudad de Buenos Aires • Banco Hipotecario Nacional. • Banco de la Provincia de Córdoba • Banco Municipal de Rosario • Banco de Corrientes.

Si sos beneficiario o creerías que debés serlo pero aún no recibiste la tarjeta, y tus datos en Mi ANSES están correctos, es posible que debas retirarla en un banco.

En tal caso recomendamos primero ponerte en contacto con ANSES llamando al 130 para conocer el estado de la entrega de tu tarjeta alimentaria.

