Cerca de 40 mil personas visitaron la Fiesta del Jamón

Un chico se vino desde Lomas de Zamora con otro amigo, subió a Youtube un video paseando por Marcos Paz y no podía creer que al circular con su moto, las calles estaban “lisitas” o destacaban la enorme cantidad de árboles que hay en la ciudad. Esos detalles que quizá no valoramos porque ya conocemos Marcos Paz de “memoria”, generan admiración y encanto en personas que por momentos se transforman en turistas que vienen desde muy lejos, quizá, también buscando alojamiento en la ciudad.

El motivo central y el eje sobre el que estaba puesta la atención principal de entre el 8 y el 9 de octubre fue la encumbrada y valorada “Fiesta Nacional del Jamón Crudo”; de hecho, hace un tiempo un diputado nacional (Daniel Arroyo) presentó un proyecto para que Marcos Paz sea declarada Capital Nacional del Jamón Crudo, en virtud de las exquisitas piezas que se comercializan no sólo en el ámbito local sino hacia los rincones más recónditos del país.

Ese ambiente familiar de caminatas lentas y de olfatos para detectar los mejores sabores de la zona predominó en la fría tarde del sábado y en la templada y esparada tarde noche del domingo. La mesa estaba servida: no sólo productos relacionados al cerdo sino cerveza tirada artesanal brindaron el maridaje perfecto para que las familias pudieran disfrutar de la esencia del evento, nuevamente realizado en la tradicional quinta ex Devoto, sobre ruta 40, en el arbolado predio del kilómetro 50.

Además, hubo feria de artesanos y emprendedores; shows musicales de artistas locales, regionales y nacionales como Mancha de Rolando y La Franela.

Qué se dijo (NMP)

• Gastón Luoni, secretario de Fiestas Populares, celebró “la gran convocatoria de gastronómicos” durante este evento para el cual se viene trabajando desde hace meses. A su vez, destacó que este año se sumó una propuesta artística superior a la de años anteriores.

• El intendente Ricardo Curutchet expresó que esta “es una fiesta que ya es marca registrada”. Ademas, indicó que “hoy el volumen que tiene la fiesta ya supera con creces esa idea original”, y alentó a “ir por más” y superarse año a año.

Luego, Ricardo agradeció a la Nación y la Provincia por la colaboración en esta oportunidad con los números artísticos, y aseguró que es una fiesta “que ya es regional, para compartir en familia y de la que toda la comunidad tiene que estar orgullosa”. Esa fue la sensación que sintieron los visitantes cuando se retiraron, aunque también hubo críticas constructiva: una vecina de Marcos Paz, Elisa Gauna, señaló que “me parece muy mala la ubicación de los baños en la oscuridad, las mujeres están expuestas a que pase cualquier cosa; sobre todo a las mujeres las adolescentes. Deberían ubicarlos en otra parte o colocar luces”, señaló en una red social, remarcando que le encantó la fiesta. Así como a los chicos de zona sur también y a los vecinos en general.

• Luoni remarcó que están felizmente cansados debido al arduo trabajo que se realizó este fin de semana con la organización de la fiesta y subrayó: “Creemos que hubo picos de 40 mil personas, más las que circulaban, además de estar muy contentos por los artistas locales y regionales que pudieron presentarse en un escenario de esta magnitud, también fue muy redituable para los emprendedores, tanto gastronómicos como para los demás”.

Mariano Plaza