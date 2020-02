Carrera en parejas en Las Flores, otra vez se destacaron Ariel Martínez los chicos de acá

Excelente convocatoria y participación de ciclistas locales y foráneos tuvo este año la V edición Rural Bike Nocturno, organizada por la Agrupación MTB Las Flores, con el acompañamiento de la Municipalidad de Las Flores.

En esta oportunidad la competencia fue en la modalidad parejas-contrarreloj en las categorías caballeros, damas y mixtas.

La misma se desarrolló el día 1 de febrero, en el Parque Plaza Montero, a partir de las 17 hs. con entrada libre y gratuita a los espectadores, donde se pudo disfrutar del short-track, competencia de corta duración que se puede realizar de a dos o más corredores en un circuito más tecnico y fue la innovación de esta nueva edición.

La carrera principal comenzó a las 21 y la modalidad fue en parejas a contrarreloj, las categorías definidas por suma de edades de la pareja fueron las siguientes:

PAREJAS DE CABALLEROS

A (hasta 65 años)

B (de 66 a 75)

C (de 76 a 90)

D (de 91 a 110)

E (de 111 en adelante)

PAREJAS DE DAMAS

Categoría única

PAREJAS MIXTAS

A (hasta 75 años)

B (de 76 a 90)

C (de 91 en adelante)

Las inscripciones se realizaron hasta el 28 de enero y el valor fue de $1000 por pareja. Todas las categorías contaron con premios para los primeras cinco posiciones.

LOS CHICOS DE MARCOS PAZ

Ainara Della Longa -de Caballito, Capital Federal- corrió junto a Ariel “Locomotora” Martínez, el hombre de Marcos Paz, y finalizaron en la segunda posición en la general de la carrera, que de por sí es apasionante y distinta; ideal para evitar la ola de calor del verano durante el día. “Muy contento con el rendimiento de ambos. Agradezco a toda la gente de Las Flores por recibirnos de la mejor manera como de costumbre. Y a todos los amigos de siempre”, señaló Ariel, muy satisfecho con el resultado de la primera carrera del año.

Por otra parte, Ainara sostuvo que “primera carrera del año, primera carrera en parejas y mi primera nocturna, súper feliz con el resultado después de tanto sin correr”.

“Fue una carrera muy linda, fueron 3 vueltas de 11 kilómetros cada una aproximadamente; el circuito tenía de todo un poco: pasto asfalto, tierra, curvas; mucha gente. Demasiado bien salieron las cosas; ella era la primera vez que corría de noche y yo había parado un poquito por lo aquella fatiga muscular. Pero sigo entrenando como siempre”, contó Ariel a este medio. Ambos completaron la carrera en 01:07:07

Marcelo Andreoli y Myrian Suarez -cat. Mix C, 2º puesto en su categoría, 01:08:02; Claudio Ortiz y Raúl Satarain -Marcos Paz-; Verónica Taruselli e Inés Michelena; Matías Dukart y José Fernández; Sebastián Cuesta y Luis Figueroa -Ayacucho/Marcos Paz-; Fabricio Rossi Berluti y Fabricio Montenegro; Gabriel Martínez y Luis Pimienta; Gustavo Esquivel y Sebastián Avendaño fue el resto de corredores locales que participaron por Marcos Paz.

