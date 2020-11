Cansados de la inseguridad, organizaron una marcha en el predio del ferrocarril Sarmiento

Con el lema “si no nos mata la pandemia nos matan los delincuentes”, un grupo numeroso de vecinos de la localidad de Marcos Paz se congregaba, al cierre de esta edición, pasadas las 20 horas del jueves 12 de noviembre frente a la estación de tren de Marcos Paz y alrededor de la vieja Locomotora del Sarmiento. Allí, se expusieron numerosos reclamos: entre la falta de prevención del delito, la presencia policial para aplacarlos y las investigaciones para detener a los delincuentes que no prosperan y el tipo de delito que va mutando y que es cada vez más violento.

Hay que recordar que hace no mucho tiempo, en cercanías al puente de Mariano Acosta y a metros de la ruta 40, mataron a un trabajador, hecho que fue noticia en todos los medios del país, lo que originó un corte de ruta extendido y al parecer, los delincuentes están detenidos. Hace algunos días, cerca de esa zona y sobre la misma ruta 40, un policía en actividad fue baleado cruelmente por la espalda y salvó su vida de milagro.

A este delito, se le suman la cantidad innumerable de entraderas o delincuentes apostados antes de que los moradores lleguen a sus domicilios: no importa en qué zona sea; dado que el delito se ejecuta en el centro y en los alrededores de Marcos Paz.

Uno de los organizadores de la marcha, Ezequiel Rodríguez, encargado de un Rapipago del barrio de La Recova en Marcos Paz, contó que luego del robo que sufrió en su propio local añadió tener “mucho miedo”, ya que familiares de los delincuentes han efectuado llamados sugiriendo que levanten los cargos contra los responsables de haber perpetrado el delito. El motivo que los convoca es el crecimiento comercial de su barrio, lo que conlleva mayor circulación de personas y de vehículos. En este sentido, reclaman también medidas de seguridad vial. “Sabemos que los tiempos de la política son distintos de los nuestros, urgentes”.

