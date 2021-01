Cancha vacía, pero también por dentro

Se trató lo sucedido en la reunión de Comité de Crisis en referencia a la proximidad de la fecha de inicio del Torneo de Verano de Primera división, con ello el presidente de la Liga Mercedina de Fútbol, Esteban Marcelo comentó: “Mantuve un diálogo telefónico con el intendente de la ciudad, con el doctor Ustarroz, y él me manifestó que lamentablemente no se va a poder realizar el torneo. Obviamente que todo está dado en la situación sanitaria que está atravesando no solamente Mercedes, también la región” marcó el directivo.

Ampliando que: “En su momento cuando le fuimos a proponer la posibilidad de hacer un torneo se mostró muy abierto, en esta oportunidad nos dijo que no y está claro que la razón le asiste porque el momento que estamos viviendo es muy complicado” subrayó Marcelo. Quedando en claro que los últimos 168 casos confirmados en los últimos días (Mercedes) han motivado a tomar medidas que en principio estaban hasta el día 10 del presente mes. Ahora será el gobierno provincial quien determinará si la ciudad baja a Fase 3.

Consultado el presidente de la Liga si los clubes están al tanto de todo relató: “con los dirigentes hablo a diario, me hacen consultas como está la situación y uno va viendo, hay instituciones que han dejado de practicar, otras que tuvieron y tienen jugadores o cuerpos técnicos que atravesaron el Covid y dirigente que lo están atravesando. Hoy muchos desde temprano me preguntaron qué iba a pasar”.

Ante la presente situación la dirigencia analiza pasos a seguir, si el certamen hubiese podido iniciarse el 23 de enero este culminaba en el cierre de febrero y tras ellos, en marzo, estaba previsto poner en marcha la temporada con un campeonato mucho más extenso. “La incertidumbre es de no poder programar, no tener un horizonte claro, cuando va a terminar esto, ahora también hay disposiciones de provincia de Buenos Aires donde no permite reuniones de no más de 10 personas entonces si esto se mantiene pensar en jugar con gente será imposible” dijo Esteban Marcelo.

La realidad marca que en Mercedes hoy sólo se entrenan algunos equipos de Primera, en Suipacha los clubes están cerrados y las prácticas no están permitidas. Ya en el partido de Luján existen los entrenamientos como en Marcos Paz. A partir de conocerse el no inicio del torneo en fecha no será de extrañar que los entrenamientos se detengan o sean de manera más espaciada durante la semana.

