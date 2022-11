Campeonas en gimnasia de trampolín

Amparo Tello (A1 categ 15 y 16) y Delfina Lannelongue (B, categ 15+) (9° Pto. Argentino en Doble Minitramp B, categ 15+) se consagraron campeonas argentinas en tumbling, representando al Centro de Educación Física Nº 31 de Marcos Paz, entrenadas por el excelente profesor Agustín Torres, aplomado y seguro en el manejo de grupos y de atletas individuales.

Del 17 al 22 de octubre se desarrolló en el Cenard el ¨CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIA DE TRAMPOLÍN¨, fiscalizado por la Confederación Argentina de Gimnasia y organizado por la Federación Bonaerense de Gimnasia. Participaron 11 federaciones de todo el país y 430 gimnastas (récord) clasificados a lo largo del año.

La ceremonia de apertura se basó en la presentación de los seleccionados federativos y en un reconocimiento especial a los deportistas que representarán al país en el Campeonato Mundial de Gimnasia en Bulgaria, en el mes de noviembre. Allí estará el múltiple campeón Nacional de Tumbling, el gimnasta Ignacio Torres, quien habitualmente entrena en los Cef de Ferrari y Marcos Paz.

El Centro de Educación Física N° 31 de Marcos Paz presentó finalmente 5 alumnos, quienes nos representaron en las disciplinas. de Doble minitramp y Tumbling. Los otros resultados fueron:

-Valentina Rifrán

4° Pto. Argentino en Doble Minitramp C, categ 13+.

9° pto en Tumbling D-

Tatiana Castro

5° Pto. Argentino en Tumbling D, categ 13+ . 14° Pto. Argentino en Doble Minitramp C, categ 13+

-Dolores Lannelongue 13° Pto. Argentino en Doble Minitramp C, categ 13+

Cabe destacar el trabajo incansable de estos gimnastas y su entrenador, el incansable luchador Agustín Torres.

Relacionado