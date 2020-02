Braian Toledo fue parte de la Colonia de Verano de un municipio, no en Marcos Paz

Todos los miércoles del mes de enero, la Colonia Municipal de Vacaciones de Malvinas Argentinas contó con clínica de atletismo a cargo de los atletas Braian Toledo y Alan Niestroj.

Las clases comenzaron el miércoles 8 y se replicaron los días 15, 22 y 29 de enero en la colonia que se desarrolla en simultáneo en los Polideportivos Municipales de Los Polvorines e Ing. Pablo Nogués y en la Sociedad Alemana de Gimnasia de Los Polvorines (SAG).

“El objetivo es fomentar el atletismo y aprovechar el verano para incentivar su práctica. La clínica cuenta con juegos y actividades recreativas orientadas a las pruebas atléticas. Hay juegos relacionados a pruebas de lanzamiento, postas y relevos, carreras de velocidad y salto. A través de este formato de juego, se incentiva a los chicos a iniciar la práctica del deporte y del atletismo en este caso”, cuentan desde Malvinas Argentinas.

Las clínicas se dan tanto por la mañana como por la tarde. Los profesores hacen una muestra e invitan a participar a los chicos en las actividades.

Se realizó en Malvinas Argentinas una Clínica especial de Atletismo en las instalaciones de la Sociedad Alemana de Gimnasia (SAG) de Los Polvorines. Se armaron diferentes postas para mostrar a los asistentes la práctica concreta en este deporte. Participaron atletas de renombre como Joaquín Gómez, Damián Moretta, Otilio Rosa, Florencia Lamboglia, Braian Toledo y Alan Niestroj. La actividad fue el puntapié para lanzar oficialmente el Programa Municipal de Atletismo con la creación de la Escuela de Atletismo.

Brian Toledo, se especializa en jabalina y trabaja para fomentar este deporte: “Llegué a Malvinas sin querer y me terminé quedando para difundir lo que me apasiona y me cambió la vida. Malvinas es un lugar muy ordenado, responsable, y por eso trabajamos tanto en esto. Porque lo que se trabaja en atletismo sirve para todos los deportes, es muy inclusivo”..

