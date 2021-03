Braian Toledo, a un año de su fallecimiento

¿Quién iba a imaginarse que el joven Braian Toledo, quien fuera el mejor lanzador de jabalinas del país y oriundo de nuestra ciudad, pudiera perder la vida tan abruptamente y en su propia ciudad? Aquel 27 de febrero fatídico le puso fin a una vida llena de proyectos e ilusiones. Braian, a bordo de su moto que conducía a una alta velocidad, se topó con una loma de burro demasiado brusca, un trabajo mal hecho. La tan postergada ruta que se ha cobrado numerosas vidas y que desde la época del menemismo, no recibe ni siquiera un mejoramiento o repavimentación como para que el recorrido de autos, bicicletas y motos sea más seguro. Así, entre medio de la mediocridad y la desidia que durante años se sumió al tránsito de la zona, cuando otras localidades crecieron a la par de caminos y autopistas nuevos; desde Merlo hasta Navarro la ruta es, y por ahora, será la misma. Cuatro puntos de 10.

La herida no cicatriza, en los últimos días lo recordaron su ex entrenador Gustavo Osorio y con un profundo dolor, su ex novia, Sofía Lamarque, publicó unas palabras emocionantes: «Esa noche te esperaba con la cena en casa, no llegabas y salí a buscarte. Con la ilusión, la esperanza de poder salvarte, de poder ayudarte, te busqué hasta el final. Y llegué, a donde nunca hubiese querido llegar. Ya nada pude hacer.

Solo sé que te fuiste lleno de amor, de ese amor que necesitabas, que te faltaba y que te merecías. Cómo vos me lo diste a mi.

Gracias por eso y por todo. Gracias por darme fuerza desde el primer segundo, gracias por acompañarme día a día, porque sé que estás. Fui muy afortunada de tenerte tanto tiempo a mi lado y de vivir ese amor infinito que sigue intacto.

Gracias por ser un ejemplo de ser humano, gracias por todo lo que generaste en tanta gente, tan sólo con ser vos, tan humilde y generoso, siempre pensando en el otro antes que en vos.

Eras, sos y serás, un ser único, extraordinario.

Aunque quisiera que estés físicamente acá conmigo se que estás en el mejor lugar, porque hiciste todo bien».

Por siempre #InfinitoBT

Te amo❤️ infinito ♾

@braiantoledo