Belgrano Sur, casi listo: «Probamos el tren a 1km de la estación Trocha de Marcos Paz»

El 24 de julio, vecinos de La Trocha asistieron ilusionados a una prueba que se hizo con una formación del tren Belgrano Sur, a la altura del kilómetro 45, precisamente a 1 kilómetro de la estación Trocha. Allí, un grupo de trabajadores de Trenes Argentinos, pusieron los coches “Alerce” sobre la vía para realizar tareas de izaje y acople a los boggies.

A causa de la pandemia del coronavirus, la obra de la extensión del ramal hasta Marcos Paz y Villars entró en modo stand by “pero avanzamos de a poco y con una dotación de personal reducida”, sostuvo el sindicalista de la Unión Ferroviaria, Luis Pacheco, al frente de la obra de la extensión en lo estrictamente empírica ¿Qué falta entonces, para que el tren pueda verse frente a la estación del barrio de La Trocha en nuestra ciudad?

“Le pedimos al municipio que colabore con correr un alambrado y unos postes de luz de la pista de atletismo del barrio (denominada “Braian Toledo”). La pista en sí no molesta, pero necesitamos despejar esa zona cuanto antes. Ya el municipio sí colaboró reparando las alcantarillas que les pedimos”.

Por otra parte, Pacheco cuenta que tanto las vías, el terraplén y los durmientes entre 20 de Junio y Marcos Paz están en óptimo estado para la circulación del tren; “quizá faltaría reforzar un poquito más para darle más velocidad al tren; pero la prueba que se hizo fue satisfactoria”. También faltan renovar 3 paso a niveles: ruta 1003, Yrigoyen y calle Montevideo; sumado a ese trabajo se le agrega que hay que elevar la estación de Marcos Paz para que los usuarios no tengan que dar saltos para subir a las formaciones ni tengan que treparse cuando ascienden. “Estos coches tienen mucha capacidad, más que los chinos, con lo único que no cuentan es con el furgón para bicicletas”, relata Pacheco.

Si bien no hay una fecha estimativa de la finalización y posterior puesta a punto del servicio entre Marcos Paz – González Catán (transbordo) y estación Sáenz/Constitución (Capital Federal); la voluntad del presidente de Trenes Argentinos es conectar los ramales y ampliar este servicio hasta Villars. En principio, la empresa proyecta un servicio de 10 formaciones de ida y 10 de vuelta por día; para quienes viven en Marcos Paz tengan un servicio ágil, rápido, económico y directo hasta Capital Federal.

La historia cuenta que, en diciembre del año pasado un pueblo muy chiquito de La Matanza, 20 de Junio, ya cuenta con casi 20 servicios diarios que conectan González Catán con la estación Sáenz -Capital Federal-. Y es una estación que dista sólo 9 kilómetros de la localidad de Marcos Paz, y que está muy cerca de Mariano Acosta. Ahora bien, dialogando permanentemente con el inspector de vía del Belgrano Sur y delegado de la Unión Ferroviaria Luis Pacheco; al frente de la obra de la llegada del tren a 20 de junio después de 26 años. “Para la vuelta del servicio se reacondicionaron integralmente los 9 kilómetros de vías que conectan González Catán con 20 de Junio, las dependencias de la estación -donde se construyó un andén elevado para la detención de las formaciones- y los cruces a nivel y puentes”, destacaron desde Trenes Argentinos.

“Una vez reconectado a Marcos Paz se seguirá con un mejoramiento de vía en lugares puntuales, donde lo requiera su estado.

También se reemplazarán los aparatos de vía y se pondrá en condiciones de operar la vía principal y vías auxiliares de Marcos Paz”, cuenta Luis Pacheco a este medio, quien está a cargo de la obra de la extensión del Belgrano Sur.

“No sabemos cuándo se reanudará la obra, hay que esperar la evolución de la pandemia y los trabajos que realice el municipio”, finalizó.

Mariano Plaza

