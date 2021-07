Axel Kicillof anunció que se podrán empezar a inscribir para vacunarse los menores de entre 13 y 17 años con comorbilidades

El Gobernador bonaerense aclaró que aún no están autorizadas las inyecciones para ese rango etario pero que esperan la aprobación de Moderna y Sinopharm para empezar a inocular. Además, a partir de mañana los mayores de 30 años se podrán inmunizar sin turno.

Axel Kicillof anunció que en la provincia de Buenos Aires se podrán empezar a inscribir para vacunarse los menos de entre 13 y 17 años con comorbilidades, aunque aún no hay ninguna vacuna aprobada en la Argentina para aplicar a chicos de este rango etario. Sin embargo, en el gobierno nacional esperan que tanto Moderna como Sinopharm sean aprobadas y así poder aplicarlas aquí luego de que pase por la reglamentación de la ANMAT.

“Hoy disponemos en la República Argentina de dos vacunas candidatas para menores de 18 años, todavía no aprobadas, que son la vacuna Moderna y la Sinopharm. En el caso de Sinopharm ya esta siendo aplicada en su país de origen a menores de 18 años pero aún no está aprobado aquí por ANMAT”, expresó Kicillof.

Y agregó: “Estamos abriendo la inscripción a Vacunate Buenos Aires. Esto se puede hacer a través de la pagina web o a través de al aplicación del teléfono. Estamos preparándonos como para poder diseñar, como hemos hecho siempre, la logística de la vacunación cuando contemos ya con la aprobación de estas vacunas”.

“Esto es tremendamente importante para nosotros. Obviamente es una población que tiene menos riesgo, por eso necesitamos, cuando esté permitido vacunar al conjunto, pero nos interesa comenzar el proceso que desemboque en la vacunación de aquellos que tengan alguna enfermedad que los convierta en población de riesgo especifico por comorbilidades”, completó el Gobernador.

Asimismo, el mandatario provincial que a partir de mañana los mayores de 30 años se podrán vacunar sin turno en cualquier vacunatorio de la provincia de Buenos Aires: “Es un avance importantísimo. Comenzamos reduciendo la edad a 50 años y así sucesivamente. Hoy ya estamos en 30. Muy pronto seguiremos avanzando con los demás grupos. En casi la mitas de los municipios es arriba de 18 pero en los demás, arriba de 30″.

Kicillof destacó los anuncios y aprovechó para criticar a quienes no cumplen el aislamiento: “Hay que cuidarse, sobre todo porque algunos irresponsables, por decir lo menos, han venido del exterior contagiados con la variante Delta e insisten en no cumplir las medidas de cuidado. Esto no es ‘el sálvese quién pueda o yo hago lo que quiero’. Acá estamos en una emergencia sanitaria y estas variantes pueden hacernos retroceder rápidamente. Necesitamos demorar el avance de la variante Delta”.

A la hora de las preguntas, el funcionario fue consultado acerca del regreso a clases presenciales, como anunció Horacio Rodríguez Larreta para la ciudad de Buenos Aires luego de las vacaciones de invierno: “Quedan 13 municipios de los 135 que están en una Fase donde no hay presencialidad. En todo el resto, a partir de Fase 3, está permitida. Lo que nosotros estimamos es que en estos pocos municipios en el transcurso de las próximas semanas, suponemos que vamos a estar en Fase 3 en toda la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir respetando la normativa. Están bajando muy rápidamente los casos por las medidas que se toman”.