Atención papis: cómo entretener a los más chicos de manera saludable en plena cuarentena

Jugar tiene un papel esencial para el desarrollo integral de los niños/as ya que contribuye a su bienestar cognitivo, físico, social y emocional.

El juego como experiencia va dejando huellas irremplazables.

A partir del juego el niño/a se constituye como sujeto.

Cuando juega, puede crear y recrear sus experiencias, la relación con los otros, la lengua, los aprendizajes.

El juego entre el adulto y el niño consolida el vínculo y nutre a ambos de sensaciones agradables y experiencias creativas.

Los primeros compañeros de juego son los padres, madres, abuelos, abuelas y las personas que cuidan a los niños y a las niñas. La situación actual nos encuentra viviendo una situación bastante particular, única, todos somos novatos en este aislamiento social que nos atraviesa

Nuestra vida adulta continúa, las responsabilidades siguen y a veces necesitamos de las pantallas para entretener a los chicos y nosotros poder cumplir con nuestros deberes. Pero sepamos que las pantallas no suman en nada, nos las necesitan y no son sanas.

El uso abusivo de la tele o celular, tiene consecuencias para la niñez en todas las edades evolutivas, pero entiendo que las necesitamos para la escuela, etc. Obviamente debe continuarse con la escolaridad, con la actividad pedagógica. Limitemos su uso, nosotros como adultos siempre acerquémonos a nuestros niños y empecemos a armar ese escenario maravilloso que posibilita el juego real, con cosas simples , con lo que tenemos en casa.

Pensemos que es nuestra primera pandemia, hacemos lo que podemos y venimos bien. (*)

SAP – Romina Antunes – Médica pediatra