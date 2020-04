Arte, inspiración e imágenes hermosas en cuarentena: invita, Oscar Ameconi

Oscar Ameconi es un profesor ya retirado de la educación, pero siempre un apasionado por la imagen. En estos tiempos de cuarentena, el arte que expresan las fotografías que logra captar con su cámara hacen que quienes lo siguen o son sus amigos en Facebook, le devuelvan muchísimos likes, o el ya clásico «me encanta».

Tuvo la suerte Oscar de recorrer muchos puntos del país y más allá que tiene un archivo personal que ronda las 50 mil fotos, la vara es muy alta a la hora de seleccionar y deja muchísimas afuera para presentar en exposiciones y cursos. Más allá de los adornos que generan aplicaciones y programas electrónicos; los puntos panorámicos y la elección de los momentos narrativos son su marca registrada: «Lo más importante que me dio la fotografía es encontrarme con unos amigos increíbles y a los que quiero mucho», señala el fotógrafo profesional, de espíritu amateur. «Siempre me gustó la fotografia, pero cuando me jubilé pude perfeccionarme con muchos cursos y workshops», cuenta.

En esta época, donde la gente aprecia las bondades y virtudes artísticas de quienes se expresan desde sus hogares; las fotos de Oscar son un regalo para la vista: los resultados de su trabajo se pudieron apreciar en a Casa de la Cultura de Marcos Paz, Casa de la provincia de Buenos Aires en Capital, Casa de la provincia de Misiones en Capital, entre otras salas. «Hice muchas exposiciones colectivas, las más importantes en el Centro Cultural Borges; y en la Galería Pacifico dos veces», añadió. Como si esto fuera poco, Ameconi organizó, además, seis muestras fotográficas con más de 40 expositores (alumnos e invitados), todas en Marcos Paz.

Desde paisajes a históricos edificios de Argentina; desde el más simple detalle en primer plano al plano general más destacado; allí está Oscar, alegrando a muchas personas con su expresividad, a través del arte fotográfico.

(fotos: Cascadas en Trevelin, Chubut / Congreso Nacional / Riachuelo Bs As / Lago Lácar / Parque Nacional El Palmar

Mariano Plaza