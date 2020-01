Ariel Locomotora Martínez :»Hace como 4 o 5 años que no paro ni una semana”

El enorme Ariel Martínez -43-, múltiple campeón argentino de rural bike, el hombre de Marcos Paz, habló exclusivamente con Hora de Informarse y recordó el 2019 como uno de sus mejores años, fue según sus palabras un año “espectacular”.

-¿Qué balance hacés de las carreras? ¿Tuviste que atravesar algunas adversidades?

-Corrí 44 carreras y gané 40 generales, en las Altas Cumbres no clasifiqué entre los 10, y en Río Pinto gané en mi categoría pero no logré la general, en Las Flores quedé tercero en la general y gané mi categoría.

Con altos y bajos, me preparé muy bien y la carrera que me quedó con ganas de ganarla fue el Argentino, ya que después de 9 años de haberlo ganado – venía muy bien preparado-, faltando 3 semanas fui resfriado a Las Flores, a los 3 días caí con anginas, después fui a Chivilcoy, carrera a la que no tendría que haber ido; y fui al Argentino al domingo siguiente pero no estaba ni siquiera al 80%.

-¿Pero mal no anduviste, después qué pasó con tu salud?

-Terminé a 30 segundos de los primeros ahí nomás de la punta. Después en la final de la copa Vayro iba ganando la general y después casi la pierdo, el campeonato Vayro invicto gané las 4 generales; pero después de esa carrera tuve que ir al médico, me agotaba; no quería hacer nada. El doctor Cahué me dijo que tengo mucha fatiga muscular; necesito recuperarme cuanto antes.

En un posteo, finalizando el torneo de la marca Vayro, Ariel detallaba debajo de su imagen, pedaleando entre el pasto y el barro: “Cuando venís todo roto. Tus piernas envueltas en llama de dolor, tu corazón que se quiere salir. Pero tu cabeza dice un poquito más. Un poquito más. Los límites son tuyos. Los límites los ponés vos”.

La palabra de Ariel, un poco testarudo para seguir entrenando sin parar según el médico; pero con la firme convicción de que este 2020 puede ser mejor que el anterior; a medida que pasan los años la Locomotora de Marcos Paz parece no detenerse. Le deseamos una pronta recuperación e inicio de una buena pretemporada.

-¿O sea, seguís entrenando a full sin parar más allá de la fatiga?

-Es necesario salir todos los días, se entrena con menos intensidad, hace 4 o 5 años que no paro ni siquiera una semana. Para esta época el año pasado hacía un promedio de 150 km en un día. Aunque no me tomé descanso del todo, hacía 3 días que no salía y fines de enero y febrero empiezo a correr. Voy a seguir corriendo, con la mentalidad de siempre porque el cuerpo me da. Estoy en mi peso, no hago desarreglos. Soy el que más edad tiene y este año gané 40 generales. No hubo otro Master B que haya ganado más generales que yo; ni un A1 ni un Elite. Siempre voy por más, espero recuperarme pronto y estar en carrera rápidamente.

Mariano Plaza