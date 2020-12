Agustín no pudo viajar a Paraguay: «Dios no quiso que estuviérámos ahí»

A veces las cosas pasan, o no por algo. Pero en este caso, Agustín Osorio junto a su padre Gustavo se perdieron de participar en el Sudamericano de Atletismo disputado en Asunción, por quizá, la burocracia que el Covid trajo aparejada luego de que para viajar al exterior hay que presentar papeles que de hecho estaban; pero a último momento se quedaron sin vuelo para viajar al Sudamericano; una linda posibilidad para medirse en un año prácticamente vacío de torneos. Este fin de semana, al cierre de esta edición; la Confederación Argentina de Atletismo cumplía 100 años y lo celebraba con el Torneo “Braian Toledo”, quien fuera entranado también por Gustavo Osorio durante casi toda su carrera deportiva.

Allí Agustín defendía el título de campeón argentino en Mayores, debido a que las últimas competencias las pudo disputar en 2019 antes de la pandemia. Sólo a principios de diciembre, en Mar del Plata, se consagró campeón provincial lanzando con su jabalina de 800 gramos a una distancia de 65,45 metros y mejorando su marca personal. Hay que aclarar que Agustín es campeón argentino desde los 14 años y que a medida que fue subiendo de categoría ha sabido mantenerse a lo alto del podio año tras año.

“Nos pidieron 3 permisos con códigos, se hizo todo. El QR que es la planilla de la parte de salud de Agustín; la de inmigraciones; y el PCR negativo de Covid. Teníamos todos los papeles; lo que sucedió fue que el turno para el PCR lo tuvimos el lunes 7; se nos caducó el jueves 10 y el 11 las autoridades sanitarias del municipio nos volvieron a dar una mano para realizar el PCR, estábamos dando negativos mi hijo y yo. Sin embargo, cuando quisimos cambiar el vuelo ya no teníamos para el viernes por la tarde (el Sudamericano se disputaba el 12/12 al 15); tampoco tuvieron contemplación por los feriados de Argentina y Paraguay, de ahí que no pudimos hacernos el PCR el 8/12 y viajar tranquilos a Paraguay el 11/12. Pero Dios quiso que no estuviéramos ahí y hoy disfrutamos al máximo de lo que hacemos y nos preparamos sin prisa pero sin pausa para lo que viene. Les agradezco a mi familia, a mis afectos, al Municipio de Marcos Paz y a todos los que nos siguen de corazón para apoyarnos en este deporte y estar pendientes de Agustín; les deseo a todos felicidades y que arranquemos un mejor 2021”, señaló Gustavo Osorio, en un mano a mano con Hora de Informarse.

