Abusos sexuales y escrache en redes, mientras se esperan más patrulleros

En diálogo conferencia de prensa, la Subcomisario Lorena Motta, informó acerca de los últimos hechos policiales vividos en la localidad.

• En primer lugar, informó que en esta semana hubo 3 denuncias por robos de bicicletas en la calle Independencia. Las personas entraron a una librería y dejaron las bicicletas sin candado, cuando salieron ya no estaban.

• El fin de semana hubo varios eventos por lo que estuvieron cumpliendo órdenes del servicio, “por suerte no existió ningún tipo de disturbio”, expresó la subcomisario.

• Por otro lado, informó que la Comisaría de la Mujer tomó dos denuncias de abuso sexual intrafamiliar y que en uno de esos abusos está implicada una persona que ha sido escrachada en la localidad. Actualmente esta persona no se encuentra en Marcos Paz, ya que tiene una restricción perimetral y la distancia entre el domicilio del imputado y la víctima es menor a la distancia que había dispuesto el Juzgado de Paz.

El caso se sigue investigando y lo está trabajando la Comisaría de la Mujer.

• Por último, con respecto a los robos que hubo, comunicó que el día miércoles a la madrugada sobre calle Avellaneda, entre Alsina y San Martín, un grupo de jóvenes agredieron a otro joven y le sacaron las zapatillas y el celular.

El sábado por la mañana llamaron a la comisaría informando que la puerta de la oficina de Turismo del Municipio había sido abierta. La puerta no estaba violentada sino que pudieron ingresar a la oficina aflojando unos tornillos, hasta momento sólo se sabe que sustrajeron una pava eléctrica.

Por último, con respecto a los móviles policiales comentó que “Por el momento lamentablemente contamos sólo con 3 móviles, todo se hace más difícil pero ya se están gestionando para el mes de marzo nuevos móviles y elementos”.

