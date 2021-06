A volar en la tumblinera, chicos

Era lo que soñaban. En todas las notas en las que tuvimos el gusto de compartir con el profesor Agustín Torres y su equipo de trabajo, avalado por el magnífico desempeño de jóvenes que realizan la gimnasia del trampolín o tumbling, precisamente el principal complemento no lo tenían: la tumblinera, que tiene unos 25 metros de largo, dos metros de ancho y les permite a los chicos desempeñarse en la plataforma indicada para el buen desempeño profesional.

Es que Agustín no sólo ha preparado a su hijo Nacho (ha representado a Argentina el el último mundial de la especialidad en Rusia 2018) sino a chicos de Marcos Paz, Mariano Acosta, Agustín Ferrari, Merlo y quien quiera sumarse a ser parte de este gran equipo que entrena en el Cef Nº 96 de Ferrari y en el 31 de Marcos Paz. Desde hace años, los chicos competían en condiciones desiguales frente a los internacionales, a sabiendas que la única tumblinera que existía en el país estaba en Capital Federal, y era muy tedioso trasladarse para entrenar en una plataforma que reúne condiciones particulares y, en algunos casos construida provisoriamente por personal de la construcción y no mecánicamente, como en el extranjero.

COMUNICADO

El intendente Gustavo Menéndez junto al Secretario de Educación, Deportes y Recreación Lucas Scarcella estuvieron presentes en el CEF N°96 de Agustín Ferrari, donde hicieron entrega de una tumblinera profesional homologada por la Federación Internacional de Gimnasia de Trampolín.

El Centro de Educación Física N°96 es una institución estatal de educación complementaria que desde hace 30 años realiza un importante trabajo inclusivo, profesional y comprometido en garantizar el acceso a la formación deportiva de los jóvenes de nuestra comunidad.

Participaron de la exhibición los gimnastas internacionales Ignacio Torres, Nicolás Colombo, Amparo Tello y Karen Mora. El acto contó, además, con la presencia del Director del CEF N°96, Gustavo Marciano; la Inspectora de la Modalidad de Educación Física, Sandra Farinatto; el entrenador Nacional de Gimnasia Agustín Torres; el Subsecretario de Deportes Carlos Farina, Directores de área y miembros de la asociación cooperadora del CEF.