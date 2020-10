¿A partir de cuándo un bebé debe usar el protector solar? ¿Qué tipo de repelente para los mosquitos es el adecuado?

¿A partir de qué edad se recomienda la aplicación de protectores solares?

Escribe: Dra Romina Antunes



• A partir de los 6 meses de edad se aprueba el uso de fotoprotectores.

• Se recomienda no exponer de manera directa al sol a los menores de 1 año de edad.

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE PARA PRESERVAR A LOS NIÑOS DE LOS

RAYOS SOLARES:

• Elegir la sombra.

• Usar ropas como fotoprotección (gorros, sombreros, anteojos, remeras).

• Evitar el sol del mediodía (entre las 10 y las 16).

• No exponer en forma directa a menores de 1 año.

• Ante exposiciones indirectas ocasionales a partir de los 6 meses de vida se pueden usar protectores solares.

• Usar cremas fotoprotectoras con un factor de protección solar mínimo de 15, amplio espectro (contra UVA y UVB), cubriendo la totalidad de la piel expuesta y renovándola cada 2 horas o ante inmersión en agua o transpiración.

• Recordar que las nubes dejan pasar el sol y que la arena, el agua y la nieve aumentan su acción.

• ¿Cuándo debe usarse el protector solar?

Si el niño está al sol es necesario protegerlo ya sea en la pileta, la plaza, la montaña, el patio de la casa o del colegio.

En la playa, el agua y la arena reflejan los rayos y aumentan su efecto. En la nieve también las radiaciones aumentan su efecto.

Como las nubes dejan pasar el 75% de la UVA es necesario proteger la piel también en días nublados de verano.

•¿Cómo debe aplicarse el protector solar?

Aplicar una capa generosa al exponerse sol sin olvidar ninguna parte del cuerpo incluyendo el cuello, orejas y dorso de pies.

Renovarlo frecuentemente cada 2 horas y luego de cada inmersión en el agua o en caso de transpiración copiosa.

El fotoprotector debe administrarse so‐ bre la piel seca media hora antes de la exposición, debe cubrir todas las áreas expuestas (especialmente la cara), debe reponerse cada 2 horas, debe ser resistente al agua y debe proteger tanto de UVB como UVA.

MARCAS COMERCIALES: DERMAGLOS, ADERMICINA, BAGÓVIT, EUCERIN KIDS, NIVEA, HAWAIIAN TROPIC BABY, BANANA BOAT BABY Y KIDS, VICHY, la Roche posay

Asegurarse que sean para bebés y niños ya que si no indica edad los fotoprotectores son para mayores de 3 años.

REPELENTES PARA MOSQUITOS

Se aplican sobre las diversas zonas expuestas del cuerpo mediante diferentes sistemas: lociones, cremas, vaporizadores, roll-on, stick- gel, toallitas impregnadas, etc., a través de los cuales los principios activos son depositados sobre la piel. Generalmente aseguran una protección de 4 a 8 horas después de su utilización.

No matan al insecto pero lo mantienen alejado de la zona donde se ha aplicado el repelente. En el mercado farmacéutico se encuentran distintos tipos de repelentes de insectos. Uno de los más ampliamente utilizados es el DEET (N N-diethyl-m- toluamida).

La concentración de DEET puede variar de un producto a otro y en las diferentes formas de presentación. La duración de la protección depende de la concentración.

Un producto con DEET al 10% protege durante 2/3 hs. aproximadamente, en cambio al 25% la protección es de 6 hs. en promedio.

La Academia Americana de Pediatría recomienda que los repelentes que se usan en niños no deben contener más de un 30% de DEET.

NO SE RECOMIENDAN los repelentes de insectos para los niños menores de 2 meses de edad.

La Citronella es menos efectiva que la DEET, y en el contexto epidemiológico actual(Dengue) se desaconseja su uso.

Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar la aparición de efectos adversos causados por el uso de repelentes:

• Revisar la etiqueta del producto para encontrar información sobre cuánta cantidad de DEET contiene el repelente.

•Utilizar productos cuyas concentraciones no superen el 30%.

•Seguir siempre las instrucciones que están en la etiqueta del producto.

•No aplicar el repelente debajo de la ropa.

•No aplicar el repelente en cortaduras, heridas o piel irritada.

•No rociar productos con DEET en áreas cerradas.

•No rociar productos con DEET directamente a la cara.

Rociar las manos y después frótarlas cuidadosamente sobre la cara, evitando los ojos y la boca.

USO SEGURO DE REPELENTES

EN NIÑOS

•Proteger la cuna o cochecito del bebé con redecillas protectoras para mosquitos cuando permanezca en exteriores.

•Cuando se usa repelente en un niño, el adulto debe aplicarlo en sus propias manos y después extenderlo sobre la piel del niño.

•Evitar aplicarlo en los ojos y boca del niño y usar cuidadosamente alrededor de sus oídos.

•No aplicar el repelente en las manos de los niños (los niños podrían poner sus manos en sus bocas).

•No permitir que los niños pequeños se apliquen ellos mismos el repelente.

•No utilizar repelentes asociados a protectores solares en la misma formulación.

OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE

PICADURAS POR MOSQUITOS EN NIÑOS:

Vestimenta: Utilizar ropa de manga larga y pantalones largos (de color claro) siempre que el niño se encuentre en el exterior, a fin de cubrir las zonas expuestas.

Elementos de protección ambiental en el hogar:

• Barrera mecánica: Utilizar tul sobre las cunas, y además en las camas si la vivienda no cuenta con mosquiteros en aberturas (ventanas y puerta al exterior) • Químicos: Repelente de insectos ambiental (los que se enchufan contienen un piretroide) a no menos de 1,5 metros de donde se encuentra el bebé

ALGUNOS REPELENTES DISPONIBLES EN EL MERCADO EN ARGENTINA

REP Crema Aceite de 2% citronella • Spray Aceite de 3% citronella • AULO GELIO Crema y loción Aceite de 3% citronella • OFF Spray DEET 7% •Crema 7,5% •Gel 10% •Aerosol (naranja) 15% •Aerosol (verde) 25% protección intensa

(*) Médica Pediatra (SAP)