A dos años de la muerte de Braian Toledo, su ex novia lo sigue recordando

“La fuerza que lo impulsa todo, lo sana todo y sobrevive a todo es el AMOR.

.Con el amor y la intensidad que vivimos cada momento, hoy hace que esté llena de hermosos recuerdos. Mi maestro de vida, mi amor, mi compañero incondicional.

A dos años de tu partida física, nunca dejé de sentirte cerca mío y sé que nuestras almas permanecerán unidas hasta el INFINITO.

.Abrazo enorme a todas las personas que lo recuerdan hoy”

CUMPLE DE BRAIAN Un nuevo despertar sabiendo que no estás a mi lado. Cuesta, claro que cuesta y mucho.

En este día tan especial, quiero recordar tu último cumpleaños, en Marcos Paz, con nuestras familias. Ese día me dijiste éste es mi mejor cumpleaños y lo disfrutaste tanto, sin saber que era el último, pero con la intensidad de siempre, viviendo cada segundo.

Feliz cumpleaños amor, besos y abrazos al cielo, ya nos volveremos a ver! Te amo infinito. Además del amor de mi vida, Braian TOLEDO fue el ser más angelado, solidario y humilde que conocí. Su esencia era un manual de valores”.

Las palabras, llenas de amor y afecto son de Sofía Lamarque, hoy integrante del equipo de tiro de la Selección Argentina. Ella fue precisamente quien compartió los últimos momentos del lanzador de jabalina más importante de la historia de nuestro país y uno de los más reconocidos en Sudamérica. Tokio 2020 era el Juego Olímpico que quería disputar; el que por la pandemia se disputó en 2021. Aquella mañana fatídica del 27/2 del 2020 cambió la historia, pero no la memoria.

Relacionado